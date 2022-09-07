Kadın Futbol Kulübünü Kapatan Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Turgut, Kuru Fasülye ve Döner Örneği Verdi: "Bu Bir Tercihtir"

ÇAYKUR Rizespor Kulüp Başkanlığı'na seçilen müteahhit İbrahim Turgut’un ilk icraatı, kulübün önceki başkanı Tahir Kıran tarafından kurulan ve Süper Ligde 7. sırada oynayan Kadın Futbol Kulübü’nü kapatmak olmuştu. Tepkiler karşısında uzunca bir süre sessiz kalan Turgut, "Şimdi bu bir tercihtir. Bu şuna benzer, şu anda deriz ki kuru fasulye mi yiyelim döner mi yiyelim? Sen döner yersin ben derim ki sana, döner kolesterol yapar kuru fasulye yiyelim, sen de dersin ki, o da gaz yapar. Bunun gibi bir şey" diye konuştu.

GENAÇAĞA KARAFAZLI

ÇAYKUR Rizespor Kulüp Başkanlığı'na seçilen müteahhit İbrahim Turgut'un ilk icraatı, kulübün önceki başkanı Tahir Kıran tarafından kurulan ve Süper Ligde 7. sırada oynayan Kadın Futbol Kulübü'nü kapatmak olmuştu. Tepkiler karşısında uzunca bir süre sessiz kalan Turgut, "Şimdi bu bir tercihtir. Bu şuna benzer, şu anda deriz ki kuru fasulye mi yiyelim döner mi yiyelim? Sen döner yersin ben derim ki sana, döner kolesterol yapar kuru fasulye yiyelim, sen de dersin ki, o da gaz yapar. Bunun gibi bir şey" diye konuştu.

Kapatılan Rizespor Kadın Futbol Kulübü, Kadınlar Süper Ligi'nde Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Altay gibi güçlü kulüplerin kadın futbol takımlarıyla birlikte mücadele etmiş, geçen yıl sezonu 7. sırada tamamlamıştı. Asgari ücretle futbol oynayan kadınlar, kulübün kapatılmasının ardından diğer illerdeki kadın futbol kulüplerinde oynamak için görüşmelere başlamış yabancı futbolcular ise ülkelerine geri dönmüştü. Kadın futbol kulübünün kapatılması, kamuoyundan ve sporseverlerden yoğun tepki almıştı.

"RİZE İÇİN DAHA HAYIRLI OLACAĞINI ŞİMDİLİK DÜŞÜNDÜK"

Kulüp Başkanı İbrahim Turgut bugün düzenlediği basın toplantısında Kadın Futbol Takımının kapatılmasının Rize'nin yararına bir karar olduğunu öne sürdü. Turgut'un açıklaması şöyle:

"Bazen bazı şehirlerin yapıları vardır, kararlar, tercihler alırsın. Biz şu anda bunun bu şekilde olmasını kulüp için Rize için daha hayırlı olacağını şimdilik düşündük ama ilerleyen zamanlarda biz bunu yine canlandıracağız... Bazen bazı kararlar almak durumunda kalırsın. Bu kararların her şeyini her şekilde açıklamak durumunda olmayabilirsin. Ama şehir için kulüp için bunun daha doğru ve hayırlı olduğuna inanırsın. Burada alınan kararların hiçbiri şahsi değildir çünkü burası şahsi bir kişinin malı değildir. Burası Rize'nin malı Rizelilerin, Rizespor'a gönül verenlerin yeridir. Biz de bu kuruma bu yere en doğru olan, en hayırlı olan şu anda bu olduğunu düşündük böyle bir karar aldık. Şimdilik bunun daha doğru olduğunu düşündük.

"BAZI ŞEYLERİ SÖYLEMEMİZ GEREKMEZ DİYORUM"

Şimdi bu bir tercihtir. Bu şuna benzer, şu anda deriz ki; kuru fasulye mi yiyelim döner mi yiyelim? Sen döner yersin ben derim ki sana, döner kolesterol yapar kuru fasulye yiyelim, sende dersin ki, o da gaz yapar. Bunun gibi bir şey. Hayatta yaşadığımız şeylerin birçok yönü vardır. Yaşanılan şeylerin bir yönünü düşünmemek lazım. Olayların bir sürü farklı faktörü olabiliyor, bunları düşünmek lazım. Belki faydalı faktör önde görünür arkada zararlı bazı faktörler vardır. Buna göre bazı şeyler değerlendirilmiştir. Şahsi bir karar değildir bunu belirtmek istiyorum... Bazı şeyleri söyleyemeyiz, anlatamayız demiyorum. Bazı şeyleri söylememiz gerekmez diyorum. Biz böyle bir karar aldık, bu kulüp için ve Rize için bunun doğru olduğuna karar verdik. Söyleyemeyeceğimiz anlatamayacağımız bir şey yoktur. Öyle bir gizem, sır yok. Böyle bir karar alınmıştır, bunun şu anda doğru olduğuna karar verilmiştir."

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Kapatılan kadın futbol takımı detayı

Rizespor kulüp başkanı İbrahim Turgut'un açıklamaları