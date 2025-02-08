Hastane rezaleti büyüyor! Sandalyede can veren yaşlı adamın yakınından dehşete düşüren sözler

Sandalyede can veren yaşlı adamın yakınından dehşete düşüren sözler
Kılıçdaroğlu'nun 'İhanete uğradım' çıkışına Özgür Özel'den yanıt

Kılıçdaroğlu "İhanete uğradım" dedi, Özel'den yanıt geldi
Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini yükseltmesi vatandaşı ara zam beklentisine soktu

Merkez'in sürpriz hamlesi milyonları zam beklentisine soktu
Narin cinayeti davası: Salim'in başvurusunda Nevzat'la ilgili şok detay ortaya çıktı

Salim'in başvurusunda Nevzat Bahtiyar'la ilgili şok detay

Kadıköy'de Bıçaklı Saldırı: İtalyan Şefin Oğlu Beyin Ölümüne Gitti

Kadıköy'de Bıçaklı Saldırı: İtalyan Şefin Oğlu Beyin Ölümüne Gitti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Kadıköy'deki bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin beyin ölümü gerçekleşti. Saldırı, kaykay alışverişi sırasında bir tartışma sonrasında meydana geldi.

İstanbul'da Kadıköy'deki bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlunun beyin ölümü gerçekleşti.

Olay, Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi Tarihi Salı Pazarı'nda 24 Ocak 2025 tarihinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki lise öğrencisi Mattia Ahmet Minguzzi arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemeleri ve kıyafetleri almak için bit pazarına gitti. Alışveriş yaptıkları sırada bir şahıs 'Çok yakışıklısın' diyerek laf attı. Mattia ise, 'Pardon kardeşim' şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine aralarında sözlü tartışma yaşandı. Bir süre sonra tekrar karşılaşan taraflar arasında bu kez kavga çıktı. Çevredeki esnafın müdahalesiyle ayrılan şüpheli B.B.(15), koşarak geri dönerek Mattia'ya bıçakla saldırdı. Bıçak darbeleriyle yere yığılan genç ağır yaralandı. Diğer saldırgan U.B.(16) ise kanlar içinde yere yığılan çocuğa tekmeler attı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansımıştı. Olayın ardından yakalanan şüpheliler B.B. ve U.B. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Beyin ölümü gerçekleşti

İstanbul'daki ünlü bir İtalyan restoranın Executive Şefi Andrea Minguzzi ile sanatçı çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu olan Mattia Ahmet Minguzzi'nin yoğun bakımdaki tedavisi Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde bir süredir devam eden 15 yaşındaki gencin beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Erdoğan'ın "Ekrem efendi" çıkışına İmamoğlu'ndan yanıt
img

Özel'in Trump çıkışına AK Parti'den zehir zemberek yanıt
img

Gelişiyle gidişi bir oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kız sevgilisini kalbinden bıçakladıktan sonra arkadaşıyla mesajlaşmış

Genç kız sevgilisini kalbinden bıçaklayıp başında bekledi
'Tabuta sığmayan şehit' olarak bilinen Şehit Selçuk Paker'in yeni görüntüleri

Tabuta sığmayan şehidin yeni görüntüleri
Süper Lig devinin yol verdiği futbolcu ilk maçında şov yaptı

Süper Lig devinin yol verdiği futbolcu ilk maçında şov yaptı
Karayılan'dan Öcalan'ın olası 'silah bırakma' çağrısına yanıt

Öcalan'ın yapacağı çağrı sonrası silah bırakacaklar mı?
Süper Lig takımından tarihi karar! Taraftarlarını ömür boyu men edecekler

Taraftarlarını ömür boyu men edecekler
Ege'de deprem fırtınası yaşanırken İstanbul'da çekilen görüntü ürküttü

Ege'de deprem fırtınası yaşanırken İstanbul'da çekilen görüntü ürküttü

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.