Ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde gece boyunca ağaçta mahsur kalan yavru kedinin itfaiye ekiplerince kurtarılmasıyla birlikte gülümseten görüntüler ortaya çıktı.

Olay, Kadıköy Fenerbahçe Orduevi lojmanlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kedi yavrusu, dün gece itibarıyla binanın yaklaşık 3'üncü katı yüksekliğindeki bir ağaca tırmanmasının ardından mahsur kaldı. Sabah saatlerinde bir vatandaşın yavru kedinin sesini duyması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Kedinin ağlama seslerini duyarak çok üzüldü ve hemen ona yardım etmeye gitti. Ağaçta mahsur kalan kediyi kurtarmak için gelen ekipler, uzun uğraşlar sonucu yavru kediyi bulunduğu yerden indirerek kurtardı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ve vatandaşların duyarlılığı sayesinde ortaya çıkan tablo ise görenlerin içini ısıttı.

Yavru kedinin kurtarılma anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydeden bina sakini Çiçek Öztürk ise, "Devletimizin çalışanlarının bu duyarlılığı ve merhameti karşısında tüylerimiz diken diken oldu, ülkemiz adına bir kez daha gurur duyduk. Oğlumun gözlerindeki o endişenin yerini itfaiyecilerimiz sayesinde büyük bir mutluluk ve teşekkür aldı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı