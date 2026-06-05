Haberler

Ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı

Ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Kadıköy'de gece boyunca ağaçta mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Vatandaşların duyarlılığı ve ekiplerin hızlı müdahalesiyle kurtarılan kedi, görenlerin içini ısıttı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde gece boyunca ağaçta mahsur kalan yavru kedinin itfaiye ekiplerince kurtarılmasıyla birlikte gülümseten görüntüler ortaya çıktı.

Olay, Kadıköy Fenerbahçe Orduevi lojmanlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kedi yavrusu, dün gece itibarıyla binanın yaklaşık 3'üncü katı yüksekliğindeki bir ağaca tırmanmasının ardından mahsur kaldı. Sabah saatlerinde bir vatandaşın yavru kedinin sesini duyması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Kedinin ağlama seslerini duyarak çok üzüldü ve hemen ona yardım etmeye gitti. Ağaçta mahsur kalan kediyi kurtarmak için gelen ekipler, uzun uğraşlar sonucu yavru kediyi bulunduğu yerden indirerek kurtardı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ve vatandaşların duyarlılığı sayesinde ortaya çıkan tablo ise görenlerin içini ısıttı.

Yavru kedinin kurtarılma anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydeden bina sakini Çiçek Öztürk ise, "Devletimizin çalışanlarının bu duyarlılığı ve merhameti karşısında tüylerimiz diken diken oldu, ülkemiz adına bir kez daha gurur duyduk. Oğlumun gözlerindeki o endişenin yerini itfaiyecilerimiz sayesinde büyük bir mutluluk ve teşekkür aldı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz

Erbakan'ın sözlerini hatırlatan Erdoğan'dan yeni faiz çıkışı

Reyhanlı'daki terör saldırısı davasında karar açıklandı

Reyhanlı'daki terör saldırısı davasında karar! Sanıklara ceza yağdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzdivaç programıyla ünlenen damat adayı maneviyata yöneldi

Nereden nereye!

Ankara'da iş yeri basan saldırgan dehşet saçtı: Karı kocayı vurup canına kıydı

Husumetlisinin dükkanını basan adam dehşet saçıp kendi canına kıydı
Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası'ndan servet kazanacak

F.Bahçe ve G.Saray Dünya Kupası'ndan servet kazanacak
Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir an gözüm karardı

Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı
Görüntü Türkiye'den! Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor

Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor
İşte cezaevinden tahliye olan Mükremin Gezgin'in son hali

İşte cezaevinden tahliye olan Mükremin Gezgin'in son hali
Reha Muhtar'ın cenazesinde dikkat çeken anlar! Poyraz Mina'yı dürterek uyardı

Cenazede dikkat çeken anlar! Reha Muhtar'ın kızı kendini tutamadı