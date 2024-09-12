Jon Bon Jovi, intihar etmek isteyen kadını köprüden ikna etti

ABD'nin Nashville kentinde Rock müziğin efsane ismi Jon Bon Jovi, köprüden atlamak isteyen kadını ikna etmeyi başardı.

Rock yıldızı Jon Bon Jovi, video çekimi için geldiği ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentindeki bir köprüden atlayarak intihar etmek isteyen bir kadına denk geldi. Salı günü yaşanan olayda 62 yaşındaki üslü isim, John Seigenthaler Yaya Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan kadını ikna etmeyi başardı. Polis tarafından yayınlanan görüntülerde, köprüsünün kenarındaki mavi kıyafetli bir kadını fark ederen rock yıldızı ve yanındaki bir başka kişi kadına yaklaşarak bir süre onunla konuşmaya başlıyor. Jon Bon Jovi'nin kadını ikna etmeye çalıştığı anlaşılan görüntülerde, kadını ikna etmeyi başaran rock yıldızı kollarından tutarak korkulukların üzerinden çekiyor.

Yaşananlara ilişkin açıklama yapan Nashville Polis Şefi John Drake, ünlü ismi överek "Salı gecesi Seigenthaler Yaya Köprüsü'nde bir kadına yardım ettikleri için Jon Bon Jovi ve ekibine teşekkür ederiz. Bon Jovi, Cumberland Nehri üzerindeki çıkıntıdan güvenli bir şekilde inmesi için kadını ikna etmeye yardımcı oldu" dedi. - TENNESSEE