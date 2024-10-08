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Jandarmaya Av Koruma Eğitimi Verildi

Jandarmaya Av Koruma Eğitimi Verildi
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Doğa Koruma Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü, 2024-2025 av döneminde etkinlik sağlamak için jandarma personeline eğitim verdi. Eğitimde avcılık ve hayvan koruma mevzuatları güncellendi.

Doğa Koruma Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü tarafından 2024-2025 av döneminde av koruma-kontrollerinde ve diğer konularda daha etkin ve verimli çalışmalarının yapılabilmesi için, Elazığ Meşeli ve Hankendi Jandarma Karakol Komutanlığında görev yapan jandarma personeline eğitim verildi.

Eğitimler çerçevesinde 4915 sayılı Kara Avcılığı kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, biyokaçakçılık ve diğer mevzuatları konularında bilgilerin güncellenmesi amacıyla jandarma personeline Elazığ Şube Müdürü Hüseyin Çelik tarafından bilgilendirme eğitimi verildi. Eğitim programında Şube Müdürlüğü sorumluluğundaki sahalarda daha etkin ve verimli koruma-kontrol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi konularında bilgiler anlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Jandarma Elazığ

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