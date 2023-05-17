Jandarmaya aracısız destek olmak maksadıyla işaret dili eğitimi verildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Alpu İlçe Jandarma Komutanlığında görevli 21 personele "İşaret Dili Eğitimi" verildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Alpu İlçe Jandarma Komutanlığınca, Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti ve Engelliler Haftası kapsamında yaşama sevinci ile hayata tutunan işitme engelli bireylere aracısız destek olmak maksadıyla çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında Alpu Halk Eğitim Merkezi tarafından 18 Ekim 2022 ile 1 Mayıs 20223 tarihleri arasında "Engel Yoktur, Engeller Vardır" anlayışıyla 21 personele "İşaret Dili Eğitimi" verildi. Alpu Halk Eğitim Merkezliğince 5 ay süre ile eğitim gören personele kurs belgesi verilirken, Jandarma Marşı'nınsözleri işaret dili ile yorumlandı.