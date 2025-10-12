Haberler

Jandarmada şehitler çeşmesi

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, İl Jandarma Komutanlığında şehitler çeşmesini inceledi, aziz şehitlerimiz için dua etti.

Vali Selçuk Aslan, İl Jandarma Komutanlığı'na giderek İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Tetik'ten il genelindeki güvenlik çalışmaları hakkında kapsamlı bilgi aldı. Program kapsamında Şeref Defteri'ni imzalayan Vali Aslan, daha sonra yerleşke içinde yer alan Şehitler Çeşmesi ile Mescidi inceledi. 15 Ağustos 1984'te terörle mücadelede şehit düşen ilk kahramanlarımızdan Jandarma Komando Er Süleyman Aydın ve Jandarma Astsubay Çavuş Memiş Arıbaş'ın duvara işlenen figürlerinin önünde saygıyla durdu, dualar etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
