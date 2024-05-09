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Aydın'da Jandarma Ekipleri Trafik Haftasını Öğrencilere Eğitim Vererek Kutladı

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Aydın'da jandarma ekipleri trafik haftasında düzenlenen etkinliklerle öğrencilere eğitici bilgiler verdi. Trafik Jandarması tarafından yapılan faaliyetlerde genel trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı, yayaların uyması gereken kurallar ve çocukların uyması gereken kurallar konuları işlendi. Etkinlik sonunda öğrencilere broşür ve boyama kitapları hediye edildi.

Aydın'da jandarma ekipleri trafik haftasında düzenlenen etkinliklerle kutlarken, öğrencileri eğitici bilgiler ile donatıyor.

Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Trafik Jandarması tarafından, Çine ilçesi Fatma Öz Anaokulu, Karacasu ilçesi Yenice İlkokulu, Karpuzlu ilçesi Hatipkışla Anaokulu, Köşk ilçesi Başçayır ve Çiftlikköy İlk ve Orta Okulu, Söke ilçesi Bahçehir Koleji Germencik İlçesi Şehit Cafer Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler ziyaret edilerek bilgilendirmelerde bulunuldu. Yapılan faaliyette, Genel Trafik Kuralları, Emniyet Kemeri Kullanımı, Yayaların Uyması Gereken Kurallar, Çocukların Uyması Gereken Kurallar konuları işlendi. Etkinlik sonunda öğrencilere broşür ve boyama kitapları hediye edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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