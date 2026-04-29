Jandarma şehit Gökmen'i kabri başında andı

Düzce İl Jandarma Komutanlığı personeli, şehadetinin yıl dönümü dolayısıyla şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bayram Gökmen'i kabrini ziyaret ederek dua etti.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı şehitleri unutmuyor. İl Jandarma Komutanlığında görevli astsubay ve uzman çavuş, 27 Nisan 1998 tarihinde Hatay ilinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanan mayının zırhlı aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu Şehit olan Jandarma Komando Onbaşı Bayral Gökmen'i şehadetinin yıldönümünde kabrini ziyaret ederek dua ettiler. - DÜZCE

