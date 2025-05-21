Jandarma SAK Timi, Kayıp Şahısı Araç İçinde Buldu

Jandarma SAK Timi, Kayıp Şahısı Araç İçinde Buldu
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Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sualtı Arama Kurtarma timi, Erzincan'daki Göyne Barajı'nda kaybolan Cem Eren Yaylagül'ü ve aracını sualtında buldu. 20 Mayıs 2025'ten beri kayıp olan şahsın cesedi, baraj kıyısından 10 metre açıkta tespit edildi.

Jandarma SAK timi nefes kesen operasyonda kayıp şahsı sualtında aracıyla birlikte buldu

ERZİNCAN - Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sualtı Arama Kurtarma timi, Erzincan'daki Göyne Barajı'nda kaybolan bir vatandaş için harekete geçti.

Baraj kenarında şahsi eşyaları bulunan 28 yaşındaki Cem Eren Yaylagül'den 20 Mayıs 2025'ten bu yana haber alınamadığının bildirilmesi üzerine, jandarma SAK timi derhal olay yerine intikal ederek kapsamlı bir arama kurtarma çalışması başlattı.

Ekipler, son teknolojiyle donatılmış sonar cihazları, sualtı görüntüleme sistemleri ve dalış ekipmanlarıyla bölgeyi adım adım taradı.

Saatler süren titiz çalışmanın ardından, kayıp şahıs baraj kıyısından yaklaşık 10 metre açıkta ve 6 metre derinlikte, araç içerisinde tespit edilerek, hem şahsın cesedi hem de araç sudan çıkarılardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKBUĞA - Yerel
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