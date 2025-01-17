Üye Girişi
Haberler
Beşiktaş Belediye Meclisi başkan vekili seçimleri için toplanacak

İstanbul Valiliği'nden Beşiktaş belediyesi kararı
Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı

Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
Katliamları böyle savunmuş! Biden Netanyahu ile girdiği diyaloğu anlattı

Biden Netanyahu ile girdiği diyaloğu anlattı! Katliamları böyle savunmuş
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye seslendi: Boş işlerle uğraşmayı bırakın, titreyin ve kendinize gelin

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha CHP'ye seslendi

Jandarma, Öğrencilerin Karne Heyecanına Ortak Oldu

Jandarma, Öğrencilerin Karne Heyecanına Ortak Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde jandarma ekipleri, Eskihisar İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerin karne heyecanını paylaştı. Jandarmalar, öğrencilere Türk bayrağı ve hediyeler vererek karnelerini ödüllendirdi.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde jandarma ekipleri Eskihisar İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerin karne heyecanlarına ortak oldu. >

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Köpek Unsurları Sultanhisar Eskihisar İlköğretim Okulu'nu ziyaret etti. Geleceğin teminatı olan öğrencilerin 2024-2025 Eğitim ve Öğretim yılı yarı yıl tatili karne dağıtım törenlerine de katılan jandarma ekipleri öğrencilere Türk bayrakları ile birlikte küçük hediyeler vererek karnelerini ödüllendirdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Suriye'nin Türkiye kararı iş insanı Nihat Özdemir'i küplere bindirdi
img

Biden Netanyahu ile girdiği diyaloğu anlattı! Katliamları böyle savunmuş
img

Akaryakıta yeni zam geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li başkandan 'Erdoğan' pankartı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li başkandan sürpriz adım
Hatayspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu

İşte Hatayspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri
Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL

Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL
Özgür Özel: Savaş ilanını görüyor ve kabul ediyoruz

"Bu bir savaş ilanıdır"
Togg'un 2025 model fiyatları belli oldu

Togg'un 2025 model fiyatları belli oldu
Şam'da ikinci el eşya satış yasağı kalktı! Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi

Suriye'de bir yasak daha kalktı! Vatandaşlar ucuzluğa inanamadı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.