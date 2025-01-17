Jandarma, Öğrencilerin Karne Heyecanına Ortak Oldu
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde jandarma ekipleri, Eskihisar İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerin karne heyecanını paylaştı. Jandarmalar, öğrencilere Türk bayrağı ve hediyeler vererek karnelerini ödüllendirdi.
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde jandarma ekipleri Eskihisar İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerin karne heyecanlarına ortak oldu. >
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Köpek Unsurları Sultanhisar Eskihisar İlköğretim Okulu'nu ziyaret etti. Geleceğin teminatı olan öğrencilerin 2024-2025 Eğitim ve Öğretim yılı yarı yıl tatili karne dağıtım törenlerine de katılan jandarma ekipleri öğrencilere Türk bayrakları ile birlikte küçük hediyeler vererek karnelerini ödüllendirdi. - AYDIN