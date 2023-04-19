Jandarma öğrenciler için 14 derslik çadır kurdu

Malatya'da okulları hasar alan öğrenciler için jandarma tarafından 14 derslik çadır kuruldu.

Malatya'da okulları hasar alan öğrenciler için jandarma tarafından 14 derslik çadır kuruldu.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir taraftan asayişi sağlarken diğer yandan depremzede vatandaşlar için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarına bir yenisini ekleyen jandarma ekipleri depremde hasar alan, eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verilen Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Şehit Kemal Özalper Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri için 14 adet derslik çadır kurdu.

Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerinin benzer çalışmaları sürdürecekleri bildirildi. - MALATYA