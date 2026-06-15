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Muğla Valisi Akbıyık, Jandarma'yı ağırladı

Muğla Valisi Akbıyık, Jandarma'yı ağırladı
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Muğla Valisi İdris Akbıyık, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen ve beraberindeki personeli kabul etti. Vali Akbıyık, teşkilatın fedakarca çalışan tüm mensuplarını tebrik ederek başarılar diledi.

Jandarma Teşkilatımızın 187. Kuruluş Yıldönümü vesilesiyle, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen ve Jandarma personeli, Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.

Ziyarette Jandarma Teşkilatının gününü kutlayan Muğla Valisi İdris Akbıyık, "Jandarma Genel Komutanlığının Kuruluş Yıl Dönümü Mesajı Devletimizin en köklü ve en saygın kurumlarından biri olan Jandarma Genel Komutanlığımızın 187. kuruluş yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. Ülkemizin huzur ve güvenliğinin temini için fedakarca görev yapan Jandarma Teşkilatımızın tüm mensuplarını en samimi duygularla tebrik ediyorum. Yeryüzü Cenneti Muğla'mızın huzuru ve güvenliği için gece-gündüz demeden fedakarca çalışan tüm Jandarma personeline sağlık, başarı ve esenlikler diledi." - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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