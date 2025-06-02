Jandarma Ekiplerinden Yaşlılara Vefa Ziyareti

Jandarma Ekiplerinden Yaşlılara Vefa Ziyareti
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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, jandarma ekipleri 80 yaş üstü yaşlıları ziyaret ederek ihtiyaçlarını ve taleplerini dinledi. Ziyaretler, vefa projesi kapsamında devam ediyor.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde jandarma ekiplerince 80 yaş üstü yaşlı çınarlar ziyaret edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde 80 yaş üstü yaşlı çınarlara yönelik gerçekleştirilen vefa ziyaretleri aralıksız sürüyor. Bu çerçevede jandarma ekiplerinin son durağı Sultanhisar ilçesi oldu. Güvendik Mahallesi'ne giden ekipler 80 yaş üstü büyükleri ziyaret ederek, talepleri ve sıkıntıları soruldu. Ziyaretler hakkında Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada "Aydın ilinde ikamet eden 80 yaş üstü kıymetli büyüklerimiz ziyaret etmeye devam ediyoruz. Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığınca Sultanhisar ilçesi Güvendik Mahallesinde ikamet eden Ayşe ve Kübra teyzelerimiz ikametlerinde ziyaret edilmiştir. Ziyaret edilen kıymetli yaşlılarımıza istekleri sorularak iletişim numaraları verilmiştir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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