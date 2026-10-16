İznik'te kaybolan 3 yaşındaki Alman Kurdu için sahibi Ziya Yılmaz ödül verecek

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Bursa'nın İznik ilçesinde 3 yaşındaki Alman Kurdu kayboldu. Köpeğin sahibi Ziya Yılmaz, köpeğini bulana ödül vereceğini belirterek vatandaşlardan yardım istedi.

İznik ilçesi Yeni Mahalle Ayazma Sokak'ta kaybolduğu belirtilen 3 yaşındaki Alman Kurdu cinsi köpeği bulmak için arama çalışması başlatıldı. Köpeğinin kaybolması üzerine harekete geçen sahibi Ziya Yılmaz, köpeğini gören veya yerini bilen vatandaşların kendisine ulaşmasını istedi. Köpeğini bulana ödül vereceğini belirten Yılmaz, köpeğinin bulunması için vatandaşlardan destek bekliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı