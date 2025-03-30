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İznik'te Bayramlaşma Kuyruğu Yoğunluğu

İznik'te Bayramlaşma Kuyruğu Yoğunluğu
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Bursa'nın İznik ilçesinde bayram namazı sonrası vatandaşlar arasında bayramlaşma etkinliği yoğun bir şekilde gerçekleşti. Camileri dolduran kalabalık, bayramlaşma kuyruğunda uzun sıraya girdi. Büyükler, çocuklara bayram harçlığı verirken, ikramlar dağıtıldı.

Bursa'nın İznik ilçesinde bayram namazından çıkan vatandaşların oluşturduğu bayramlaşma merasiminde uzun kuyruklar oluştu.

Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesinde bayram namazı için camileri dolduran vatandaşlar, çıkışta ise bir biriyle bayramlaştı. Gencinden yaşlısına herkesin sıra olduğu bayramlaşma kuyruğunun sonu görünmedi. Kimi büyükler ellerini öpen çocuklara bayram harçlığı verirken, kimileri ise şeker ikram etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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