İzmit Belediyesi'nin Hıdırellez Etkinlikleri Başlıyor

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, baharın gelmesini ve doğanın uyanmasını temsil eden Hıdırellez dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenliyor. Etkinlikler, bugün saat 11.00'de Mecidiye Mahallesi'nde başlıyor.

İzmit Belediyesi baharın gelişini temsil eden Hıdırellez dolayısıyla üç gün sürecek bir program hazırladı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan program, bugün saat 11.00'de Mecidiye Mahallesi'nde başlıyor. Müzik topluluğu konseri, protokol konuşmaları, lokma duası ve dağıtımının olacağı programda Nurtepe Cemevi Semah Ekibi, Maltepe Cemevi Semah Ekibi, KOÜ. Öğretim Görevlisi Sevim Yamak Konseri, İÜ. Öğretim Üyesi Makbule Oral konseri yer alacak.

BALKAN EVİ'NDE DEVAM EDECEK

Hıdırellez etkinlikleri akşam 17.00 itibariyle yakın zamanda hizmete açılan Yenişehir Mahallesi Alev Sokak Fahri Akbaş Parkı'nda bulunan Balkan Dernekleri Yerleşkesi'nde devam edecek. Balkan dernekleri ve İzmit Belediyesi ortaklığında hazırlanan etkinlikler kapsamında MAP Hoytag halk oyunları gösterisi, dilek ateşinin yakılması ve Türk Halk Müziği Korosu konseri düzenlenecek.