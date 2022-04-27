İzmit Belediyesi Hıdırellez'i Köylerde Kutlayacak

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, baharın gelişi ve doğanın uyanışını temsil eden Hıdırellez'de 3 gün boyunca köylerde kutlama programı düzenleyecek.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in öncülüğüyle baharın gelişini temsil eden Hıdırellez için köylerde üç gün sürecek bir program hazırlandı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan programla 5 Mayıs Perşembe Günü Mecidiye Köyü'nde, 6 Mayıs Cuma Bayraktar Köyü'nde ve 7 Mayıs Cumartesi Balören Köyü'nde etkinlikler düzenlenecek.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKACAK

Etkinliklerde, Hıdırellez'in kendine özgü ritüellerinden olan ateş üstünden atlama, konser ve semah gösterileri düzenlenecek. Üç gün boyunca bir şölen havasında kutlanacak olan Hıdırellez etkinliklerine tüm mahalle sakinleri davet edildi.

ETKİNLİK TAKVİMİ

MECİDİYE KÖYÜ

TARİH: 5 Mayıs 2022 / Perşembe

YER: MECİDİYE KÖYÜ / TÖREN ALANI

Hakan Alkan Müzik Topluluğu Konseri

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Protokol Konuşmaları

Nurtepe Cemevi Semah Ekibi

Lokma Duası ve Dağıtımı

KOÜ. Öğr. Üyesi Sevim Yamak Konseri

İTÜ Öğr. Üyesi Makbule Oral Konseri

Maltepe Cemevi Semah Ekibi

Hakan Alkan Müzik Topluluğu Konseri

BAYRAKTAR KÖYÜ

TARİH: 6 Mayıs 2022 / Cuma

YER: BAYRAKTAR KÖYÜ

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Protokol Konuşmaları

Karacaahmet Semah Ekibi

Lokma Duası ve Dağıtımı

İTÜ Öğr. Üyesi Makbule Oral Konseri

Maltepe Cemevi Semah Ekibi

Tolga Sağ Konseri

Hakan Altan Müzik Topluluğu Konseri

BALÖREN KÖYÜ

TARİH: 7 Mayıs 2022 / Cumartesi

YER: BALÖREN KÖYÜ

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Protokol Konuşmaları

Kazımkarabekir Cemevi Semah Ekibi

Lokma Duası ve Dağıtımı

Serpil Efe Konseri

KOÜ Öğr. Üyesi Sevim Yamak Konseri

Müzik Topluluğu Konseri

Maltepe Cemevi Semah Ekibi

Hakan Alkan Müzik Topluluğu