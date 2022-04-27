İzmit Belediyesi Hıdırellez'i Köylerde Kutlayacak
- Güncelleme:
İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, baharın gelişi ve doğanın uyanışını temsil eden Hıdırellez’de 3 gün boyunca köylerde kutlama programı düzenleyecek.
İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, baharın gelişi ve doğanın uyanışını temsil eden Hıdırellez'de 3 gün boyunca köylerde kutlama programı düzenleyecek.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in öncülüğüyle baharın gelişini temsil eden Hıdırellez için köylerde üç gün sürecek bir program hazırlandı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan programla 5 Mayıs Perşembe Günü Mecidiye Köyü'nde, 6 Mayıs Cuma Bayraktar Köyü'nde ve 7 Mayıs Cumartesi Balören Köyü'nde etkinlikler düzenlenecek.
RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKACAK
Etkinliklerde, Hıdırellez'in kendine özgü ritüellerinden olan ateş üstünden atlama, konser ve semah gösterileri düzenlenecek. Üç gün boyunca bir şölen havasında kutlanacak olan Hıdırellez etkinliklerine tüm mahalle sakinleri davet edildi.
ETKİNLİK TAKVİMİ
MECİDİYE KÖYÜ
TARİH: 5 Mayıs 2022 / Perşembe
YER: MECİDİYE KÖYÜ / TÖREN ALANI
Hakan Alkan Müzik Topluluğu Konseri
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
Protokol Konuşmaları
Nurtepe Cemevi Semah Ekibi
Lokma Duası ve Dağıtımı
KOÜ. Öğr. Üyesi Sevim Yamak Konseri
İTÜ Öğr. Üyesi Makbule Oral Konseri
Maltepe Cemevi Semah Ekibi
Hakan Alkan Müzik Topluluğu Konseri
BAYRAKTAR KÖYÜ
TARİH: 6 Mayıs 2022 / Cuma
YER: BAYRAKTAR KÖYÜ
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
Protokol Konuşmaları
Karacaahmet Semah Ekibi
Lokma Duası ve Dağıtımı
İTÜ Öğr. Üyesi Makbule Oral Konseri
Maltepe Cemevi Semah Ekibi
Tolga Sağ Konseri
Hakan Altan Müzik Topluluğu Konseri
BALÖREN KÖYÜ
TARİH: 7 Mayıs 2022 / Cumartesi
YER: BALÖREN KÖYÜ
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
Protokol Konuşmaları
Kazımkarabekir Cemevi Semah Ekibi
Lokma Duası ve Dağıtımı
Serpil Efe Konseri
KOÜ Öğr. Üyesi Sevim Yamak Konseri
Müzik Topluluğu Konseri
Maltepe Cemevi Semah Ekibi
Hakan Alkan Müzik Topluluğu