İzmit Belediyesi Halk Günleri 'Sen Anlat İzmit' Programı Devam Ediyor

İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Halk Günleri 'Sen Anlat İzmit' programı, Cumhuriyet Mahallesi 'nde devam etti.

İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edilen halk günleri 'Sen Anlat İzmit' programları, Cumhuriyet Mahallesi 'nde devam etti. Vatandaşların, talep ve önerilerini iletme imkanı bulduğu program sonunda İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın ve Meclis Üyesi Tuncay Aşkın, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Mustafa Yaman'a, İZGİM'deki kadınların kendi elleri ile yaptığı cam işlemeli çınar ağacı takdim etti.

BAŞKAN HÜRRİYET'E TEŞEKKÜR

Vatandaşlar, İzmit Belediyesi personeline direkt olarak talep, öneri ve eleştirilerini iletti. Personel ise vatandaşların taleplerini not aldı. Bu uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, Başkan Hürriyet'e teşekkür etti.