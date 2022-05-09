İzmit Belediyesi Çiftçilere 250 Bin Fide Dağıtacak

KOCAELİ (ANKA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden hibe olarak gönderilen 144 bin 500 adet yüksek verimli sebze fidesini geçen yıl çiftçiye dağıtan İzmit Belediyesi, fide desteğine bu yıl da devam edecek. 250 bin sebze fidesi için 9-12 Mayıs'ta başvurular alınacak, 16 Mayıs itibariyle de dağıtımlar başlayacak.

İzmit Belediyesi, geçen yıl çiftçilere verdiği sebze fidesi desteğini bu sene de sürdürecek. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in öncülüğü ve temaslarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hibe olarak verilen 250 bin yüksek verimli sebze fidesi İzmit'te üretici ve toprakla buluşacak.

TARIM KENTİ İZMİT

Sebze fidesi başvuruları, Örtüaltı Kayıt Sistemi'ne (ÖKS) kayıtlı çiftçilerden 9-12 Mayıs tarihleri arasından alınacak ve 320 metrekare sera için destekleme yapılacak. 'Tarım kenti İzmit' planlamasıyla şehrin tarımsal üretiminin gelişmesi, üreticinin ve köylünün desteklenmesi için verilecek olan destek, 16 Mayıs 2022 tarihi itibariyle başlayacak. Üreticiler, başvurularını İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'ne yapacak.