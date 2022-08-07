İzmir yerel haberleri | Tunç Soyer Beydağ'da Üreticilerle Buluştu: "Bu Sahipsizliğe, Terk Edilmişliğe İzmir'de Rıza Göstermiyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Beydağ Ovacık Yaylası'nda üretici ve yurttaşlarla buluştu. Göreve geldikleri günden bu yana küçük üreticinin yanında olduklarını ve desteklerini artırarak sürdürdüklerini söyleyen Başkan Soyer, "İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin 81 vilayetinden biridir ama o Tarım Bakanlığı'nın tarım politikalarını çiftçinin istediği şekilde hayata geçirmesi için düzenlemeleri yapmayı bilir. Bu sahipsizliğe, düzensizliğe, vatandaşı terk etmişliğe İzmir'de biz rıza göstermiyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi çiftçilerin yoğun bir şekilde kullandığı ve Beydağ ile Ödemiş'i bağlayan 6 bin 750 metrelik asfalt çalışmasını tamamladı. Başkan Tunç Soyer, asfalt serimiyle konforlu ulaşıma kavuşan üreticilerle Beydağ'da buluştu. Ovacık Yaylası'ndaki buluşmaya Başkan Soyer ile İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar ile eşi Filiz Yılmazlar, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, kooperatif başkanları ile ortakları, üreticiler, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, muhtarlar, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri katıldı.

SOYER: "TARIM KÜÇÜK ÜRETİCİNİN AYAKTA TUTMASI GEREKEN BİR SEKTÖR"

Başkan Soyer, "Neden başka bir tarım diyoruz? Tarım, küçük üreticinin, aile çiftçiliğinin ayakta tutması gereken bir sektördür. Tarım eğer büyük şirketlerin, büyük sanayi kuruluşlarının el attığı sektör olursa küçük üretici yok olur. İşte o zaman Tarım Bakanı gider Venezuela'da tarım arazisi kiralar, bir gün köylünün sütünü artık almıyoruz derler, İşte o zaman biz küçük üreticiyi toprağını terk etmiş, köyünü bırakmış, şehirde ucuz iş gücü haline gelmiş ya da işsiz ordusuna katılmış gençlerin çocukların geleceğinden umutsuz yoksullaşmış köylüler haline geliriz" dedi.

"YOKSULLUK KADER DEĞİL"

Yoksullaşmayı kimsenin hak etmediğini belirten Başkan Soyer şöyle konuştu:

"Bu topraklar hepimizin refahını artırmaya yeter. Ama yetmiyor şu anda. Tarıma ithalatı soktular. Sen kestane hasadı yaparken Çin'den kestane ithal etti bu hükümet. Onun için 'Başka Bir Tarım Mümkün' diyoruz. Yaşadığımız bu yoksulluk kader değil. Buna razı değiliz ve teslim olmayacağız. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kaynaklarımızı önce başka bir tarımdan yana kullanıyoruz. Üreticimizi doyuracak politika kuruyoruz. Biz üretmeye devam edeceğiz. Üreticinin yanında durmaya devam edeceğiz. Türkiye'ye ilham vereceğiz, örnek olacağız. Az önce bir arkadaşımız ürettiğimizi satamıyoruz dedi. Bütün barbunyanızı almayı taahhüt ediyorum. Hem de pazarda sattığınız fiyatın üstüne almayı taahhüt ediyorum. Sütte bunu yaptık ve hükümet bizim açıkladığımız fiyatı açıklamak zorunda kaldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin 81 vilayetinden biridir ama o Tarım Bakanlığı'nın tarım politikalarını çiftçinin istediği şekilde hayata geçirmesi için düzenlemeleri yapmayı bilir. Bu sahipsizliğe, düzensizliğe, vatandaşı terk etmişliğe en azından İzmir'de biz rıza göstermiyoruz. Kimse enseyi karartmasın."

"TURİZMİ DE CANLANDIRACAĞIZ"

Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, "Bugün Ovacık'ta bir tarih yazılıyor. 'Başka Bir Tarım Mümkün' diyerek yola çıkan, üretici dostu Tunç Soyer'e çok büyük teşekkür ediyorum. Hedefimiz buradaki turizmi de canlandıracağız" dedi. Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, "Burada yapılan hizmetleri herkesi görüyor. Sesimize ses verdiniz, hizmetlerimizde öncü oldunuz. Başkanımız Tunç Soyer'e ve ekiplerine tarımın başka türlü olabileceğini gösterdiği için teşekkür ediyoruz" dedi.

ÜRETİCİDEN YOL TEŞEKKÜRÜ

Üretici Metin Görgeç, "Başka Bir Tarım Mümkün sloganıyla yapılan yatırımlar için halkımız adına teşekkür ederim. Bizim olmazsa olmazımız yol. Yolumuz çok güzel oldu, tozdan kurtulduk" dedi ve ürettikleri ürünlerinin alımı için Başkan Tunç Soyer'den destek talep etti. Üretici Murat Özcan, "Biz üreticiler olarak yaptığınız yatırım ve hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. 4-5 ilçenin merkezi burası çok kıymetli. Yaptığınız işlerden dolayı çok teşekkürler" dedi.

Başkan Tunç Soyer, Beydağ'da tarlaları ziyaret ederek küçük üreticilerle bir araya geldi. Sorunları dileyen Başkan Soyer, Ovacık Yaylası'nda 9 yaşındaki Gülden Koçak ile çilek topladı.