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İzmir Tire'de jandarma 54 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirdi, 3 şüpheli tutuklandı

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İzmir Tire'de jandarma 54 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirdi, 3 şüpheli tutuklandı
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İzmir'in Tire ilçesine bağlı Yeğenli Mahallesi'nde 13 Ekim'de jandarmanın arama yaptığı alanda 54 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, Tire Adliyesi'ne sevk edildikten sonra hakimlikçe tutuklandı.

(İZMİR) - İzmir'in Tire ilçesinde jandarmanın arama yaptığı alanda 54 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 13 Ekim'de Yeğenli Mahallesi'ndeki bir alanda arama yapıldı. Aramada, 54 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili A.Y., R.Y. ve H.Y. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerininin ardından Tire Adliyesi'ne sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: ANKA
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