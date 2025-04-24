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İzmir 'yaz geldi' derken beyaza büründü

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından başlayan dolu nedeniyle, Küre Mahallesi'ndeki dağlık araziler beyaza büründü.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde etkili olan sağanak yağış, öğle saatlerinde yerini doluya bıraktı.

HER YER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Dolu yağışının ardından her yer beyaza bürünürken, görüntü adeta kar yağışını andırdı.

KAMERAYLA GÖRÜNTÜLEDİ

Etkili olan dolu yağışının ardından bölgedeki dağlık arazi bembeyaz olurken, Küre Mahallesi Muhtarı Gökhan Gültekin, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

İzmir 'yaz geldi' derken beyaza büründü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERAP TEKBIÇAK - Yerel
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