İzmir 'yaz geldi' derken beyaza büründü
İzmir'in Ödemiş ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından başlayan dolu nedeniyle, Küre Mahallesi'ndeki dağlık araziler beyaza büründü.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde etkili olan sağanak yağış, öğle saatlerinde yerini doluya bıraktı.
HER YER BEYAZA BÜRÜNDÜ
Dolu yağışının ardından her yer beyaza bürünürken, görüntü adeta kar yağışını andırdı.
KAMERAYLA GÖRÜNTÜLEDİ
Etkili olan dolu yağışının ardından bölgedeki dağlık arazi bembeyaz olurken, Küre Mahallesi Muhtarı Gökhan Gültekin, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERAP TEKBIÇAK - Yerel