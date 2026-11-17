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(İZMİR) - İzmir merkezli 13 ilde, FETÖ/PDY'nin "Güncel Kadın Eğitim Yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince yürütülen soruşturma kapsamında, 13 Kasım'da 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 18'i serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA