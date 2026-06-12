Haberler

İzmir Merkezli 12 İlde Fetö Operasyonu: 41 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir merkezli 12 ilde FETÖ/PDY'nin güncel eğitim yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 80 şüpheliden 41'i tutuklandı.

(İZMİR) - İzmir merkezli 12 ilde FETÖ/PDY'nin güncel eğitim yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 80 şüpheliden 41'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) güncel eğitim yapılanması faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, örgüt mensuplarının öğrenci evi adı altında faaliyet gösteren ve kamuoyunda "Işık Evi" olarak bilinen evlerde örgütsel faaliyet yürüttükleri belirlendi. İzmir'de örgüt tarafından finanse edilen toplam 22 öğrenci evinin bulunduğu, sorumlu şahısların bu evleri gizlilik kurallarına riayet ederek kontrol ettikleri, kira, iaşe ve temel ihtiyaçlarını karşıladıkları tespit edildi.

Çalışmalarda, sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 6 şüphelinin kod isim kullandığı, örgütsel para transferlerinin çeşitli maskeleme yöntemleriyle gerçekleştirildiği ve bazı şüphelilerin yurt dışına gezi görünümü altında düzenlenen örgütsel eğitim kampı faaliyetlerine katıldıkları değerlendirildi.

Soruşturma kapsamında 9 Haziran'da İzmir merkezli olmak üzere Manisa, Denizli, Niğde, Balıkesir, Aydın, Adana, Bilecik, Kütahya, Düzce, Uşak ve Isparta'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 80 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ceza infaz kurumuna teslim edildi. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Şüphelilerden 15'i serbest bırakılırken, 23 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakimlik, 41 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: ANKA
İşte ilk yarının sonucu

İşte ilk yarının sonucu
AK Parti Milletvekili İnan'dan Milli Takım şarkısı eleştirilerine sert yanıt

AK Partili İnan'dan Milli Takım şarkısı eleştirilerine sert yanıt
Herkes Dünya Kupası'nda ne yapacağını merak ederken o sahilde keyif çatıyor

Herkes kupada ne yapacağını merak ederken o sahilde keyif çatıyor
Dişlerin yeniden çıkmasını sağlayan ilaç insanlar üzerinde test edilmeye başlandı

İmplant ve protezin sonu geliyor: Çığır açacak ilaç 4 yıla piyasada
Avustralyalı çete liderinin firar yolculuğu özel jetin tuvaletinde son buldu

Dünyanın aradığı kartel lideri, hiç beklenmedik bir yerde yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi

CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi: Şu anda karşımda...
Ukrayna'dan 'Rus güvenlik servisleri askerlerimizi flört uygulamalarıyla hedef alıyor' iddiası

Rusya ile savaşan ülkenin askerlerine "cinsel ilişki tuzağı'