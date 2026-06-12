İzmir Merkezli 12 İlde Fetö Operasyonu: 41 Şüpheli Tutuklandı

(İZMİR) - İzmir merkezli 12 ilde FETÖ/PDY'nin güncel eğitim yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 80 şüpheliden 41'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) güncel eğitim yapılanması faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, örgüt mensuplarının öğrenci evi adı altında faaliyet gösteren ve kamuoyunda "Işık Evi" olarak bilinen evlerde örgütsel faaliyet yürüttükleri belirlendi. İzmir'de örgüt tarafından finanse edilen toplam 22 öğrenci evinin bulunduğu, sorumlu şahısların bu evleri gizlilik kurallarına riayet ederek kontrol ettikleri, kira, iaşe ve temel ihtiyaçlarını karşıladıkları tespit edildi.

Çalışmalarda, sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 6 şüphelinin kod isim kullandığı, örgütsel para transferlerinin çeşitli maskeleme yöntemleriyle gerçekleştirildiği ve bazı şüphelilerin yurt dışına gezi görünümü altında düzenlenen örgütsel eğitim kampı faaliyetlerine katıldıkları değerlendirildi.

Soruşturma kapsamında 9 Haziran'da İzmir merkezli olmak üzere Manisa, Denizli, Niğde, Balıkesir, Aydın, Adana, Bilecik, Kütahya, Düzce, Uşak ve Isparta'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 80 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ceza infaz kurumuna teslim edildi. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Şüphelilerden 15'i serbest bırakılırken, 23 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakimlik, 41 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: ANKA