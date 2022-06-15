İzmir'in Unutulmaz Başkanı Ahmet Piriştina Kabri Başında Anıldı

Levent Piriştina anma törenine katılanlara teşekkür ederek, "Dile kolay 18 yıl... Piriştina ailesi olarak acı haberi aldığımız ilk günde de sizleri yanımızda gördük. Acımıza ortak oldunuz. Aradan 18 yıl geçti, yine bir 15 Haziran sabahı gördük ki Piriştina ailesi yalnız değil. Ahmet Piriştina'yı sevenler, onunla mesai yapanlar bugün yine yalnız bırakmadı" dedi.