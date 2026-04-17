Haberler

İzmir'de Temel Conta İşçisi 8 Kişi Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

(İZMİR) - İzmir'de Temel Conta işçisi 8 kişi sabah saatlerinde Jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İzmir'in Pancar Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Temel Conta fabrikasında yaklaşık bir buçuk yıldır grevlerini sürdüren işçilere yönelik gözaltı işlemi yapıldı. 16 Nisan akşamı haklarında yakalama kararı çıkarılan 8 işçi, sabah saatlerinde jandarma ekiplerince evlerinden gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında kadın işçilerin de bulunduğu bildirildi.

Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı Hasan Toptan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, işçilerin çağrılmaları halinde ifade vermeye zaten gideceklerini belirterek, sabah saatlerinde yapılan gözaltı işlemlerine tepki gösterdi.

Toptan, İzmir Barosu'ndan avukatlarının süreci takip ettiğini ve işçilerin serbest bırakılmasını beklediklerini ifade etti.

Kaynak: ANKA
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

