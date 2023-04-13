İzmir'de Sağlık Çalışanlarından 'Otopark' Protestosu: "Devletin Memuru Otoparkı Kullanınca mı Aklınız Başınıza Geldi"

İzmir’de daha önce Şifa Hastanesi olarak kullanılan, ancak 15 Temmuz darbe girişiminin ardından devlet tarafından İzmir Eğitim Diş Hastanesi’ne dönüştürülen binanın bahçesindeki otoparkın bölgede tarihi kazı yapılacağı gerekçesiyle yıkılmak istenmesi sağlık çalışanlarının tepkisine neden oldu. Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, “Birilerinin sit alanı üzerine otoparkı yapmasına ve yıllarca kullanmasına göz yumdunuz da devletin memuru otoparkı kullanınca mı aklınız başınıza geldi” dedi.

İzmir'de daha önce Şifa Hastanesi olarak kullanılan, ancak 15 Temmuz darbe girişiminin ardından devlet tarafından İzmir Eğitim Diş Hastanesi'ne dönüştürülen binanın bahçesindeki otoparkın bölgede tarihi kazı yapılacağı gerekçesiyle yıkılmak istenmesi sağlık çalışanlarının tepkisine neden oldu. Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, "Birilerinin sit alanı üzerine otoparkı yapmasına ve yıllarca kullanmasına göz yumdunuz da devletin memuru otoparkı kullanınca mı aklınız başınıza geldi" dedi.

İzmir Eğitim Diş Hastanesi personel otoparkının kullanıma kapatılmasına tepki gösteren hastane personeli ve Birlik Sağlık-Sen üyeleri, bugün otopark girişinde basın açıklaması yaptı.

Sağlık çalışanları adına konuşan Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, "1979 yılında girişimlere başlanıp 1983 yılında poliklinik olan, 1995 yılında 100 yataklı hastaneye dönüşen eski Şifa Hastanesi'nin 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra vakıflara devredilmesiyle ve bugün İzmir Eğitim Diş Hastanesi olarak kullanılan, içinde bulunduğumuz kurumun otoparkı, en az 30 yıldan bu yana kullanılan bir otoparktır. Vakıflar Bölge Müdürlüğü, İzmir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 25 Kasım 2015 tarih ve 3848 sayılı yazısını ilgi tutularak, 22 Mart 2023 tarihli yazıyla otoparkın acilen boşaltılması gerektiğini hastane idaresine bildirilmiştir. Yaklaşık 30 yıldır kullanılmakta olan bu otoparkın, sit alanının üzerinde olduğu, otoparkın bulunduğu bölgede tarihi kazı yapılacak gerekçesiyle ilgili bakanlıkların otoparkın acilen kullanıma kapatılması ve boşaltılmasını istemesi, kabul edilebilecek bir durum değildir" dedi.

"OTOPARKIN KAPATILMASI, KAMU ZARARIDIR"

Ahmet Doğruyol, daha önce FETÖ tarafından kullanılan otoparka 30 yıl göz yumulduğunu iddia ederek şunları söyledi:

"Yaklaşık 30 yıldır FETÖ tarafından kullanılan bu otoparkın sit alanı üzerine yapılmasına ve kullanılmasına göz yuman zamanın bürokratları ve bugün kamu hizmeti veren İzmir Eğitim Diş Hastanesi çalışanlarına 'Otoparkı acilen boşaltın' diye kuruma yazı yazan bugünün bürokratları; birilerinin sit alanı üzerine otoparkı yapmasına ve yıllarca kullanmasına göz yumdunuz da devletin memuru otoparkı kullanınca mı aklınız başınıza geldi? Şu gördüğünüz hastane depreme dayanıksız ve acilen boşaltılması ya da güçlendirme yapılması gerekiyor. Binanın mülk sahibi olan Vakıflar ve binayı kullanan Sağlık Bakanlığı yetkililerimizin önceliği şu hastanenin olası, bir depremde yıkılacak olmasının tedbirlerini almak olması gerekirken, kelle koltukta çalışan personellerimizin can güvenliğini düşünmelerinin öncelikli olması gerekirken olası bir depremde aynı zamanda toplanma alanı olan otoparkı boşaltmaları, çalışanlara eziyetten başka hiçbir şey değildir. Bu bina yıkılır, bu otopark yıkılmaz. Kültür Bakanlığı yetkililerimize sesleniyoruz; ülkemizin her bir köşesindeki tarihi eserleri çıkardınız da sıra Diş Hastanesi'nin bahçesine mi geldi? Biz, kısa sürede burada bir kazı yapılacağına düşünmüyoruz. Eğer belli bir tarih varsa biz, çalışanlar olarak o gün bu otoparkı boşaltacağımıza söz veriyoruz. Hastanemizin bulunduğu bölgenin güvenlik yönünden sıkıntılı olması, yapılmış olan bir otoparkın kullanılmasını engellenmesinin pek çok çalışanımızı zorda bırakacağını unutmayınız. Sağlık Bakanlığı çalışanlarımız kamu hizmeti vermektedir. Yapılmış olan otoparkın kapatılması, kamu zararıdır."