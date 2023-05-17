İzmir'de Sağlık Çalışanının Darp Edilmesine Tepki... Birlik Sağlık Sen Başkanı Doğruyol: 'Uygulanan Sağlık Politikaları Vatandaşlarımızla Sağlık...

İzmir Eğitim Diş Hastanesi’nde dün sabah Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri Uğur Dansuk’un bir hasta yakını tarafından darp edilmesini hastane çalışanları, Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol ve sendika üyeleri protesto etti. Birlik Sağlık Sen Başkanı Ahmet Doğruyol yaptığı açıklamada, “Maalesef son yıllarda uygulanan sağlık politikaları vatandaşlarımızla sağlık çalışanlarımızı karşı karşıya getirmiştir. En tepede bulunan makam sahiplerinin, sağlık personeline karşı kullandığı olumsuz ifadeler, sağlık personellerinin vatandaşın emrinde, vatandaşın hizmetkârı, her ne sebeple olursa olsun vatandaş haklıdır görüntüsü vermesi sağlıkta şiddeti artırmaktadır” dedi.

KERİM UĞUR

İzmir Eğitim Diş Hastanesi'nde dün sabah Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri Uğur Dansuk'un bir hasta yakını tarafından darp edilmesini hastane çalışanları, Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol ve sendika üyeleri protesto etti. Birlik Sağlık Sen Başkanı Ahmet Doğruyol yaptığı açıklamada, "Maalesef son yıllarda uygulanan sağlık politikaları vatandaşlarımızla sağlık çalışanlarımızı karşı karşıya getirmiştir. En tepede bulunan makam sahiplerinin, sağlık personeline karşı kullandığı olumsuz ifadeler, sağlık personellerinin vatandaşın emrinde, vatandaşın hizmetkarı, her ne sebeple olursa olsun vatandaş haklıdır görüntüsü vermesi sağlıkta şiddeti artırmaktadır" dedi.

İzmir Eğitim Diş Hastanesi'nde dün sabah meydana gelen olayda Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri Uğur Dansuk hasta yakını tarafından darp edildi. Bugün İzmir Eğitim Diş Hastanesi önünde toplanan sağlıkçılar olayı protesto etti. Sağlıkçılar adına açıklama yapan Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol şunları söyledi:

"SAĞLIK ÇALIŞANLARI KENDİLERİNE YAPILAN FİZİKİ ŞİDDETTE DE YALNIZ BIRAKILMAKTA VE HAKLARINI ARAMAKTA ZORLANMAKTADIRLAR"

"Ülkemizin her bir köşesinde, her gün onlarca sağlık çalışanımız hasta, hasta yakınları tarafından sözlü ve fiziki şiddete maruz kalmaktadır. Sağlık çalışanlarımız hakaret, küfür, tehdit gibi sözlü şiddete hemen her gün maruz kalmakta, kendilerine yapılan fiziki şiddette de yalnız bırakılmakta ve haklarını aramakta zorlanmaktadırlar. Maalesef son yıllarda uygulanan sağlık politikaları vatandaşlarımızla sağlık çalışanlarımızı karşı karşıya getirmiştir. En tepede bulunan makam sahiplerinin, sağlık personeline karşı kullandığı olumsuz ifadeler, sağlık personellerinin vatandaşın emrinde, vatandaşın hizmetkarı, her ne sebeple olursa olsun vatandaş haklıdır görüntüsü vermesi sağlıkta şiddeti artırmaktadır."

"ÖNCE KÜFÜR SONRA DARP"

Dün sabah saat 10: 05 sularında İzmir Eğitim Diş Hastanesinde yaşanmıştır. Hasta yakını S.İ. nin hastayla beraber kliniğe girmek istemesi, hastanın başında beklemek istemesi ve görevli arkadaşımız U.D.'nin kliniğe girmesinin uygun olmadığını belirtmesi üzerine personelimize önce küfretmiş ardından fiziki şiddet uygulamıştır. İlgili şahsa yönelik gerekli şikayet yollarına başvuru yapılmış, süreç devam etmektedir."

"VERİLEN CEZALAR CAYDIRICI OLMALI, CEZALAR PARAYA ÇEVRİLMEMELİ"

Sağlıkta şiddetle ilgili çözüm yollarını da sıralayan Doğruyol şunları söyledi:

"Öncelikle verilen cezaların caydırıcılığının olması gerekmektedir. Sağlık hizmeti veren çalışanların görevi başında olan bir devlet memuru olduğu unutulmamalıdır. Sağlık personeline bırakın şiddet uygulamayı, hakaret ve küfrün de caydırıcı ceza karşılıkları olmalıdır. Sağlık personeline karşı işlenen suçların cezasının hiçbir şekilde paraya dönüştürülememesi sağlanmalıdır. Tehlike arz edecek Yaşanan sözlü ya da fiili saldırılardan hemen sonra sağlık müdürlüğü avukatları olayın adli mercilere intikal ettiği ilk anda olaya müdahil olarak sağlık çalışanlarının yanında yer almalı, verilen ilk ifadelerin, tutulan raporların hukuka uygun olmasını sağlayarak süreci yakından takip etmelidir. Gerekli vakalara kolluk kuvvetleri olaya müdahil olmalıdır. Uygulanan sağlık politikaları siyasi endişelerden uzak, vitrine değil, hizmete yönelik olmalıdır."

NELER YAŞANDI?

İzmir'de dün sabah saatlerinde yakınıyla birlikte İzmir Eğitim Diş Hastanesi'ne gelen S.İ. isimli şahıs yakınıyla birlikte kliniğe girmek istedi. Ancak Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri Uğur Dansuk yakınının yanına kliniğe girmesinin mümkün olmadığını söyleyince tartışma çıktı. Hasta yakını önce Dansuk'a küfretti ardından da Dansuk'u darp etti. Dansuk'un gözünde ve vücudunun çeşitli bölgelerinde darp izleri oluştu.