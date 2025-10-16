İzmir'de Eş Zamanlı Operasyon: 173 Kişi Yakalandı
İzmir Emniyet Müdürlüğü, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik eş zamanlı bir operasyon düzenledi. 173 kişi yakalanırken, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İzmir merkez ve dış ilçelerinde dün sabah saatlerinde eş zamanlı başlatılan operasyona, 208 polis katıldı. 24 saat süren çalışmalarda 100 adrese baskın düzenlendi.
Operasyon kapsamında, hırsızlık, kasten öldürme, yaralama, yağma, uyuşturucu madde ticareti yapma veya kullanma, dolandırıcılık, cinsel suçlar ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet gibi çeşitli suçlardan aranan 173 kişi yakalandı. Baskınlarda 1 ruhsatsız silah ele geçirildi.
Gözaltına alınan kişiler, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.