Haberler

İzmir'de Eş Zamanlı Operasyon: 173 Kişi Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Emniyet Müdürlüğü, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik eş zamanlı bir operasyon düzenledi. 173 kişi yakalanırken, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

(İZMİR) - İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyon kapsamında 173 kişi yakalandı, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İzmir merkez ve dış ilçelerinde dün sabah saatlerinde eş zamanlı başlatılan operasyona, 208 polis katıldı. 24 saat süren çalışmalarda 100 adrese baskın düzenlendi.

Operasyon kapsamında, hırsızlık, kasten öldürme, yaralama, yağma, uyuşturucu madde ticareti yapma veya kullanma, dolandırıcılık, cinsel suçlar ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet gibi çeşitli suçlardan aranan 173 kişi yakalandı. Baskınlarda 1 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan kişiler, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anlaşma tamam! Merih Demiral imzayı atıyor

Anlaşma tamam! Merih Demiral imzayı atıyor
Davutoğlu'nun konferansı iptal edildi

Davutoğlu'nu küplere bindiren iptal kararı
Kızını vurduktan sonra intihar etmişti! Tartışmanın sebebi pes dedirtti

Kızını vurup intihar etmişti! Tartışmanın sebebi pes dedirtti
Pakistan, Afganistan'ın en kritik binasını vurdu

Komşu ülkenin en kritik binasını bu hale getirdiler
Anlaşma tamam! Merih Demiral imzayı atıyor

Anlaşma tamam! Merih Demiral imzayı atıyor
İmza an meselesi! İşte Fatih Terim'in yeni takımı

Resmi açıklama an meselesi! İşte Terim'in yeni takımı
İsrail Savunma Bakanı Katz'dan orduya skandal emir

İsrail ordusuna skandal emir! ABD ile saldırı hazırlığı başladı
840 liralık kuponuyla altılıyı tek başına bildi! Kazandığı ikramiye inanılmaz

840 liralık altılı kuponuyla kazandığı ikramiye inanılmaz
Kenan Yıldız'ın ettiği duadan rahatsız olan biri var: Bu çocukları...

Kenan Yıldız'ın ettiği duadan rahatsız olan biri var: Bu çocukları...
Okyanusun ortasına inşa edildi! Görmek isteyenin en ufak bir hatası dahi ölümle sonuçlanıyor

Okyanusun ortasına inşa edildi! En ufak bir hata dahi ölümle bitiyor
Taraftarı heyecan bastı! Galatasaray'a Şilili yıldız

Taraftarı heyecan bastı! Galatasaray'a Şilili yıldız
Pervin Buldan'ın teşhir ettiği İYİ Partili vekile tehdit ve hakaret mesajları

Pervin Buldan'ın teşhir ettiği vekile tehdit mesajları geliyor
Haftalardır otelde kalıyorlardı! Galatasaraylı yıldızın yeni evinin manzarası büyüledi

Muhteşem manzaraya sahip bu ev bakın kimin çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.