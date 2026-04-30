İzmir'de 3 Kişinin Yaşamını Yitirdiği Kazada Tırı İşleten Lojistik Firmasının Yetkilisi Tutuklama Talebiyle Hakimliğe Sevk Edildi

İzmir'in Bornova ilçesinde 1 polis memurunun şehit olduğu, 2 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan tırı işleten lojistik firmasının yetkilisi R.A., tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Bornova ilçesi İstanbul Caddesi Topçu Tugayı Lojmanları mevkisinde dün meydana gelen kazada, Manisa'dan İzmir istikametine seyir halinde olan tır kontrolden çıkarak karşı şeride geçerek ralarında polis aracı ve kamyonun da bulunduğu 10 araca çarpmış, zincirleme kazada polis memuru Serkan Hızlı şehit olmuş, 2 kişi hayatını kaybetmişti. Kazada 1'i polis 4 kişi de yaralanmıştı.

Kazanın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan kazaya karışan tırı işleten lojistik firmanın yetkilisi R.A., "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

