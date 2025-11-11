İzmir'de 115 bin fidan toprakla buluştu

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında İzmir'de 21 farklı noktada 770 dekar alanda 115 bin fidan toprakla buluşturuldu. Etkinlik esnasında başlayan sağanak yağmur, fidanlara can suyu oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından "Yeşil Vatan Seferberliği" temasıyla bu yıl da Türkiye genelinde milyonlarca fidan toprakla buluşturuldu. Yangınlardan en çok etkilenen iller arasında yer alan İzmir'de 2025 yılı içinde çıkan 148 orman yangınında 10 bin 639 hektar alan zarar gördü. Bu kapsamda kent genelinde düzenlenen etkinliklerde 21 farklı lokasyonda 770 dekar alanda 115 bin fidan dikildi.

Menderes ilçesi Kısıkköy'de düzenlenen törene İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Mahmut Atilla Kaya, İzmir Vali Yardımcısı Nusret Şahin ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende yağmurun başlaması, dikilen fidanlara adeta "can suyu" oldu.

"Ağaçlandırma seferberliği artarak devam ediyor"

Etkinlikte konuşan İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Milli Ağaçlandırma Günü'nün 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla ilan edildiğini hatırlatarak, "O günden bu yana milyonlarca fidanı toprakla buluşturduk. 2019'da 'Geleceğe Nefes' temasıyla başlayan ağaçlandırma seferberliği artarak devam ediyor. Bu yıl Buca Zafer Mahallesi'nde 3 Temmuz 2025'te çıkan yangında 1400 hektar alan etkilenmişti. Bugün o alanları yeniden yeşertiyoruz. Yağmurun bereketiyle diktiğimiz fidanlar geleceğe nefes olacak" dedi.

"İzmir'i tekrar yeşillendiriyoruz"

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ise, "Bugün yüzbinlerce fidanı toprakla buluşturuyoruz. Çocukluğumun geçtiği bu bölgede çıkan yangın yüreğimizi yakmıştı. Şimdi hep birlikte İzmir'i tekrar ağaçlandırıyor, küresel iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da, "Bu yaz İzmir'de sıcaklık, rüzgar ve düşük nem nedeniyle çok sayıda yangın yaşadık. Seferihisar, Aliağa, Çeşme gibi ilçelerde de aynı seferberlik sürüyor. Her doğan çocuk için bir fidan dikilmesi kampanyasıyla Türkiye, milli ağaçlandırma seferberliğinde çok iyi bir noktaya geldi" diye konuştu.

"En kıymetli varlığımız ormanlarımız ve çocuklarımız"

İzmir Vali Yardımcısı Nusret Şahin ise, "Son nefesinde bile fidan dikmeyi öğütleyen bir inancın mensuplarıyız. Ormanlar sadece düşmandan değil, her şeyden korur; sağlığımızı, iklimimizi, sularımızı, çevremizi korur. En kıymetli iki varlığımız ormanlarımız ve çocuklarımız" dedi.

İzmir genelindeki etkinliklerde dikilen fidanlarla birlikte, vatandaşlar geleceğe nefes olacak yeni orman alanlarının oluşmasına katkı sağladı. - İZMİR