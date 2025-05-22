İYİ Parti Sumbas İlçe Başkanlığı'nda Görev Değişikliği

İYİ Parti Sumbas İlçe Başkanlığı'nda Görev Değişikliği
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İYİ Parti Osmaniye İl Başkanı Serhat Kılıç, Sumbas İlçe Başkanı Adalet Hatunoğlu'nun görevden alındığını ve yerine Türkeş Karslıoğlu'nun atandığını açıkladı.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - İyi Parti Osmaniye İl Başkanı Serhat Kılıç, partisinin Sumbas İlçe Başkanı Adalet Hatunoğlu'nun görevden alındığını, yerine Türkeş Karslıoğlu'nun görevlendirildiğini bildirdi.

Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Genel Merkezimizin aldığı karar neticesinde Sumbas ilçe teşkilatımızda görev değişikliği ve atama gerçekleşmiştir. Görev değişikliği neticesinde, Sumbas ilçe başkanı olarak Sayın Türkeş Karslıoğlu görevlendirilmiştir. Eski ilçe başkanımız Sayın Asalet Hatunoğlu'na verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz."

Kaynak: ANKA / Yerel
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