Haber : Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - İyi Parti Osmaniye İl Başkanı Serat Kılıç, iki kez kalp ameliyatı geçiren ve 7 çocuğuna bakabilmek için düzenli iş isteyen Übeyit Abdullah Kadan'ı evinde ziyaret etti. Kılıç, "Yevmiye olmazsa Abdullah aç, çocuklar perişan halde" dedi.

İYİ Parti Osmaniye İl Başkanı Kılıç, ANKA Haber Ajansı tarafından haberleştirilen 7 çocuk babası Übeyit Abdullah Kadan'ı evinde ziyaret etti.

Kadan'ın herhangi bir sosyal güvencesinin bulunmadığını ve düzenli bir işte çalışamadığını belirten Kılıç, ailenin geçimini sağlamakta zorlandığını ifade etti.

Kılıç, şunları söyledi:

"Yaşadığı ortamdayız, yıl 2026 ve bu çağda yaşanan ortamı görüyoruz. Abdullah 7 çocukla bu evde ve kirada yaşamak zorunda. Abdullah'ın çocukları okula gidiyor ve Abdullah'ın işi yok. Herhangi bir güvencesi yok. Yevmiyeye gidiyor, iş bulabilirse o da tabii ki. Yevmiye olmazsa Abdullah aç, çocuklar perişan halde.

Buradan 187 tır para çalan o fon hırsızlarına sesleniyorum ve ona ön ayak olanlara, onları imza atıp atayanlara ve onlara hala sessiz kalanlara. Bizi kandırdınız, halkı kandırdınız. Allah'ı nasıl kandıracaksınız? Hadi bizden utanmıyorsunuz, Allah'tan da mı utanmıyorsunuz? Yazık günah değil mi? O paraları çalarken, o hırsızlıkları yaparken hiç mi utanmadınız? Hiç mi Allah'tan korkunuz yok sizin? Gelin halkın gerçek halini görün. Hırsızlara sesleniyorum, fon hırsızlarına ve onlara ön ayak olanlara ve onlara sesini çıkarmayanlara sesleniyorum. Gelin şu Abdullah'ın halini bir görün, bir görün belki utanırsınız. Halk böyle perişan haldeyken sizler orada yatlarda, katlarda, saraylarda. Hiç mi utanmanız kalmadı? Bunu Türk halkının vicdanına bırakıyorum, başka da bir şey söylemiyorum."

Kaynak: ANKA