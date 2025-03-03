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İYİ Parti Ayvalık İlçe Başkanı Gülten Sütçüoğlu Kalp Krizi Geçirdi

İYİ Parti Ayvalık İlçe Başkanı Gülten Sütçüoğlu Kalp Krizi Geçirdi
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İYİ Parti Ayvalık İlçe Başkanı Gülten Sütçüoğlu, kalp krizi geçirerek Edremit'teki hastanede tedavi altına alındı. Anjiyo yapılan Sütçüoğlu'na stent takılarak kalbe giden tıkalı damar açıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İYİ Parti İlçe Başkanı Gülten Sütçüoğlu kalp krizi geçirdi.

Ayvalık'ta İYİ Parti İlçe Başkanı Gülten Sütçüoğlu kalp krizi geçirerek Edremit'teki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Anjiyo yapılan Sütçüoğlu'na stent takılarak, kalbe giden tıkalı damarının açıldığı öğrenildi.

İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Fehmi Yörük, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ayvalık İlçe Başkanı Gülten Sütçüoğlu'nun kalp krizi geçirdiğini doğrulayarak, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

İYİ Parti Ayvalık İlçe Başkanı Gülten Sütçüoğlu, "Dün öğle saatlerinde kalp krizi geçirdiğimi hissettim. Yanımdaki arkadaşlarıma durumu ilettim. Sağolsunlar hemen beni hastaneye kaldırdılar. Edremit'te başarılı bir operasyonun ardından çok şükür şimdi sağlığıma kavuştum. Sanırım yarın hastaneden taburcu olacağım. Rahatsızlığım sürecinde arayan, soran ve dualarını eksik etmeyen Ayvalık halkı başta olmak üzere tüm dostlarıma sonsuz şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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