İstilacı balık türü araştırılıyor Türkiye'deki karasal ortamlarda ve iç sularda istilacı yabancı türlerin oluşturduğu tehditlerin değerlendirilmesine yönelik Afyonkarahisar Gebeceler Beldesi Seyitler Barajı sulak alanında avcılık faaliyeti denetimi ve kontrolü yapıldı. Türkiye'deki karasal ortamlarda ve iç sularda istilacı yabancı türlerin oluşturduğu tehditlerin değerlendirilmesine yönelik Afyonkarahisar Gebeceler Beldesi Seyitler Barajı sulak alanında avcılık faaliyeti denetimi ve kontrolü yapıldı. Seyitler Barajı Sulak Alanı Pilot Sahasında Gümüşi Sazan (Carassius gibelio) Balık Türünün Kontrolü Faaliyetlerinin Uygulanması ve TERİAS Projesi ile acil eylem planı hazırlandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü tarafından veri temini hizmet alımı işi çerçevesinde Türkiye'deki karasal ortamlarda ve iç sularda istilacı yabancı türlerin oluşturduğu tehditlerin değerlendirilmesine yönelik Gebeceler Beldesi Seyitler Barajı Sulak Alanında avcılık faaliyeti denetimi ve kontrolü gerçekleştirildi. - AFYONKARAHİSAR İhlas Haber Ajansı / Yerel Gebeceler Karahisar Türkiye Pilot Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› İstilacı balık türü araştırılıyor - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.