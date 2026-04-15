İstanbul Valisi Gül: "Okullarımızda öğrencilerimizin güvenliği için tüm tedbirler en üst düzeyde"

İstanbul Valisi Davut Gül, okullardaki güvenlik önlemlerinin en üst düzeyde alındığını belirterek, sosyal medyada yayılan tedirgin edici paylaşımlara karşı vatandaşları uyardı. Son günlerdeki silahlı saldırılar sonrası eğitim-öğretim faaliyetlerinin güvenli bir şekilde devam ettiğini vurguladı.

İstanbul Valisi Davut Gül, "Farklı yerlerdeki okul isimleri verilerek vatandaşlarımızı korku ve paniğe sevk etmeyi amaçlayan paylaşımlar yakından takip edilmektedir. Okullarımızda öğrencilerimizin güvenliği için tüm tedbirler en üst düzeyde alınmış olup, eğitim-öğretim faaliyetleri güvenli şekilde devam etmektedir. Velilerimizin müsterih olmalarını, yalnızca resmi kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almalarını önemle rica ediyoruz" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara düzenlenen silahlı saldırılara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Okullarımızda meydana gelen üzücü olaylar nedeniyle hayatını kaybeden evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor; ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Farklı yerlerdeki okul isimleri verilerek vatandaşlarımızı korku ve paniğe sevk etmeyi amaçlayan paylaşımlar yakından takip edilmektedir. Bu büyük acı üzerinden sorumsuzca yapılan yorumlar, alaycı ifadeler ve sözde 'eğlence' içerikleri asla kabul edilemez. Böyle bir acı, istismar konusu yapılamaz; hiçbir şekilde hafife alınamaz. Halkı tedirgin etmeyi amaçlayan bu tür içerikleri yayan kişi ve hesaplar güvenlik birimlerimizce anlık olarak tespit edilmekte, haklarında gerekli yasal işlemler gecikmeksizin uygulanmaktadır. Kamu düzenini hedef alan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir. Okullarımızda öğrencilerimizin güvenliği için tüm tedbirler en üst düzeyde alınmış olup, eğitim-öğretim faaliyetleri güvenli şekilde devam etmektedir. Velilerimizin müsterih olmalarını, yalnızca resmi kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almalarını önemle rica ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kahramanmaraş'taki saldırının ardından provokatörlerden korkunç paylaşımlar! 591 hesap hakkında inceleme

Maraş saldırısından sonra korkunç paylaşımlar! Emniyet harekete geçti
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi
Okul saldırganı Ömer Ket'in ardından intikam tehdidi: Katliama gün sayıyoruz

Şu cürete bak! Okul saldırganının ardından intikam tehdidi
Görev başında erkek arkadaşına çıplak fotoğraf yollayan polisin görevine son verildi

Görev başında erkek arkadaşına çıplak fotoğraf yollayan polisin görevine son verildi
Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi

Antrenmanda paylaşılan görüntü taraftarları sevince boğdu
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi
Trabzon'daki çığ anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Nefes kesen görüntüler yurt dışından değil Türkiye'den
Çocuk istismarı görüntülerini sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Skandal olay! Mide bulandıran görüntüleri satmaya kalktı