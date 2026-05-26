Vali Gül, Kurban Bayramı öncesi Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti

Güncelleme:
İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayram'ı arifesinde Eyüpsultan'daki Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti.

Vali Gül ve beraberindeki protokol heyeti, Kurban Bayramı arifesinde Eyüpsultan'daki Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti. Davut Gül'e, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel, Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı eşlik etti. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan duaların ardından açıklama yapan Vali Gül, "Kurban Bayramı'nın arifesindeyiz. Bütün bayramlarda olduğu gibi mezarlıklar da ziyaret ediliyor arife günlerinde. Dolayısıyla da böyle bir geleneğimiz, böyle bir inancımız var. Bizler de kamu görevlileri olarak İstanbul'umuzda şehitlerimizin mezarlarını ziyaret ediyoruz, mesai arkadaşlarımızla birlikte. Şehitlerimizin hep milletimizin en yakınları olduğunu her defasında tekrarlıyoruz, söylüyoruz. En yakınımız olduğu için de bizler Kurban Bayramı arifesinde en yakınlarımızın mezar ziyaretleriyle başlıyoruz. Bu vatan için toprağa düşmüş bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına sabır diliyoruz. Yine bu uğurda gazi olan gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyoruz. Bu vesileyle başta şehit ailelerimiz, gazilerimizin muhterem yakınları olmak üzere tüm İstanbul'umuzun da bayramını bir kez daha tebrik ediyoruz" şeklinde konuştu.

Vali Davut Gül, daha sonra şehit kabirlerine karanfil bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
