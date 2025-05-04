İstanbul Valiliği'nden Özgür Özel'in Otopark Girişiyle İlgili Açıklama

İstanbul Valiliği'nden Özgür Özel'in Otopark Girişiyle İlgili Açıklama
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İstanbul Valiliği, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in makam aracının Atatürk Kültür Merkezi kapalı otoparkına alınmadığına dair haberlerin doğru olmadığını duyurdu. Açıklamada, otopark girişindeki yoğunluktan dolayı trafiği pas geçerek yürüyerek program alanına gidildiği belirtildi.

İstanbul Valiliği, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in makam aracının Atatürk Kültür Merkezi kapalı otoparkına alınmadığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "4 Mayıs 2025 tarihinde Atatürk Kültür Merkezinde meydana gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırı olayı ile ilgili olarak; bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan Atatürk Kültür Merkezine girişi sırasında makam aracı kapalı otoparka alınmadı şeklinde yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İddia edilenin aksine otopark girişindeki yoğunluktan dolayı trafiği pas geçmek maksadıyla araçlardan daha geride inilerek ve yürüyerek program alanına gidilmiştir" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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