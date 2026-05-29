İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde 3 ayrı noktada video mapping gösterisi

İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 3 ayrı noktada video mapping gösterileri düzenlendi.

İstanbul'un fethinin 573. yılı dolayısıyla kentte düzenlenen etkinler kapsamında akşam saatlerinde, İstanbul Valiliği tarafından valilik binası, Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Yedikule Surları'nda video mapping gösterileri düzenledi. Çevredeki vatandaşlar tarafından ilgi odağı olan gösterilerde, valilik binasına Türk bayrağı yansıtıldı, İstanbul'un fethine özel hazırlanan görseller yer aldı. - İSTANBUL

