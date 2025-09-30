Haberler

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İkinci Pist Tam Kapasiteyle Açıldı

Güncelleme:
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda bulunan ikinci pistin 24L yönü, yapılan çalışmalarla birlikte iniş operasyonlarına da açıldı. Böylece pist, tam kapasiteyle kullanılmaya başlandı ve hava trafiğinde rahatlama sağlanması bekleniyor.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda ikinci pist artık tam kapasite olarak kullanılacak. 06R-24L ikinci pistte 06R yönü iniş-kalkışlarda aktif olarak kullanılırken, 24L yönünde ise mania engelleri sebebiyle yalnızca kalkış operasyonlarına hizmet veriliyordu.

Yürütülen mania çalışmalarının başarıyla tamamlanmasının ardından 24L yönü iniş için gerekli kontrol uçuşları (flight check) da gerçekleştirildi. Bu süreç sonunda 24L yönü, iniş operasyonları için resmen devreye alınmış oldu. Böylelikle ikinci pist için 24L, direkt yaklaşma ve ILS hizmetiyle tam kapasiteyle kullanılmaya başlanırken, pistin ilk iniş operasyonu ise bugün saat 13.00'teki AJet'in Şırnak - İstanbul seferini yapan uçağıyla gerçekleştirildi. Bu önemli gelişmeyle birlikte, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ikinci pistin operasyonel kapasitesi artarken, hava trafiğinde de önemli bir rahatlama sağlanması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
