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İstanbul Fatih'te Açıkta Bulunan Elektrik Kabloları Tedirginlik Yarattı

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Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi'nde kaldırım üzerinde açık bir halde bulunan elektrik kabloları vatandaşları tedirgin etti. Çevredeki vatandaşların durumu ilgili birimlere bildirmesiyle birlikte açıkta bulunan kablolar kontrollü bir şekilde kaldırıldı.

İstanbul Fatih'te kaldırım üzerinde açık halde bulunan elektrik kabloları vatandaşı tedirgin etti. Çevredeki vatandaşların durumu ilgili birimlere bildirmesiyle birlikte açıkta bulunan kablolar kontrollü bir şekilde kaldırıldı.

Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi'nde kaldırım üzerinde açık bir halde bulunan elektrik kabloları vatandaşları tedirgin etti. Cadde üzerinde bulunan bir işletme tarafından ağaç aydınlatması için çekilen kablolar, işletmenin kapanmasıyla birlikte yerinden çıkarılmadı. Zaman içinde elektrik kabloları aşınma sonucu görünür hale geldi.

Aynı acı olayı yaşamak istemediler

Mahalle sakinleri İzmir'in Konak İlçesinde 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle yaşanan acı olayın kendi başlarına da gelmemesi için ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen zabıta ve elektrik kurumundan ekipler kabloları kontrol etti. Ekipler, cadde üzerinde bulunan eski bir işletme tarafından çekilmiş ve açıkta kalan elektrik kablolarını kontrollü bir şekilde bulunduğu yerden kaldırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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