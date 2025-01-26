İstanbul Emniyet Müdürlüğü vatandaşlara lokma dağıttı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Miraç Kandili nedeniyle vatandaşlara lokma dağıtıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Miraç Kandili nedeniyle vatandaşlara lokma dağıtıldı.
Miraç Kandili'ni Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin manevi atmosferinde idrak etmek isteyen Müslümanlar, camiye gelerek namazlarını kıldı. Namaz sonrasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından aziz şehitlerin ruhu için lokma dağıtıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız namaz sonrasında vatandaşlarla bir araya gelerek, onlara lokma ikramında bulundu. - İSTANBUL