İstanbul'da dev dalgalara aldırış etmeden fotoğraf çekildiler

İstanbul'de etkili olan fırtına nedeniyle Fatih Sarayburnu'nda dev dalgalar oluştu. Meteoroloji uyarıları sonrası sabah saatlerinden itibaren başlayan fırtına, sahilde fotoğraf çekenleri ve dalgaların arasında kalanları etkiledi.

İstanbul'de etkili olan fırtına nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Fatih Sarayburnu'nda kıyaya vuran dalgalara aldırış etmeyenler fotoğraf çekilerek o anları kayıt altına aldı.

Meteoroloji yetkililerinin yaptığı uyarıların ardından megakent İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren fırtına etkili olmaya başladı. Fatih Sarayburnu'nda da şiddetli rüzgarın etkisiyle denizde dev dalgalar oluştu. Metrelerce yükseklikteki dalgalar kıyıyı döverken, o sırada sahilde bulunanlar ise dalgalara aldırış etmeden bu anları cep telefonlarıyla kayıt altına almaya çalıştı. Kimisi dalgalardan kaçarken, kimisi de ıslanmaktan kaçınmadı. O anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
