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İstanbul'dan Ağrı'ya Okul Müdürü Tarafından Oyun Parkı Kuruldu

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İstanbul Küçükçekmece Göktürk İlkokulu Müdürü Özcan Turan'ın girişimleriyle Taşlıçay Aşağı Toklu Köyü ilköğretim okuluna çocuk parkı, bilgisayar, projeksiyon, kırtasiye malzemeleri, mont, bot ve okul kütüphanesi kuruldu. Okul Müdürü Özcan Turan, Dostum Derneği'nin de desteğiyle okulun bakım onarımını yaparak öğrencilere hediyeler dağıttı.

İstanbul'dan Ağrı'ya gelen okul müdürü, köy okulun da bakım onarım yaparak çocuklara oyun parkı kurdu.

İstanbul Küçükçekmece Göktürk İlkokulu Müdürü Özcan Turan'ın girişimleri ile Taşlıçay Aşağı Toklu Köyü ilköğretim okulu çocuklarına, çocuk parkı, bilgisayar, projeksiyon, kırtasiye malzemeleri öğrencilere mont, bot, okul kütüphanesi kuruldu.

Küçükçekmece Göktürk ilkokulu öğrencilerinin hazırladığı çeşitli hediyelerin de içinde bulunduğu bir tır malzemeyi Taşlıçay Aşağı Toklu İlkokuluna getiren Okul Müdürü Özcan Turan, ilçede faaliyet gösteren Dostum Derneğinden de destek alarak okulun boya badana işlerini yaptıktan sonra, öğrencilere hediyeler dağıttılar.

Kardeş okul kapsamında yapılan maddi ve manevi desteklerin devam edeceğini belirten Okul Müdürü Özcan Turan her fırsatta kardeş okulunu takip edeceğini belirtti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Küçükçekmece Taşlıçay Ağrı İstanbul Eğitim Yerel Güncel Haberler

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