İstanbul'daki Barajların Doluluk Oranı Alarm Veriyor

Meteorolojinin hafta sonu için İstanbul için yaptığı yağış uyarıları öncesinde mega kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranları alarm veriyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) güncel verilerine göre kent genelindeki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 27'e kadar düşerken, Alibey Barajı'ndaki korkutan kuraklık havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu için birçok il için sağanak yağış uyarısında bulundu. Küresel iklim değişikliğinin etkileriyle birlikte yağışların azalması, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve artan nüfusla birlikte su tüketiminin yükselmesi, İstanbul'un barajlarını kritik seviyelere taşıdı. Mega kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranları alarm veriyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) güncel verilerine göre kent genelindeki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 27.81'e kadar düştü. Adeta kuraklığa dönen Alibey Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 15,96 olarak ölçüldü.

Alibey Barajı'nın havadan çekilen görüntüleri, yaşanan çekilmeyi gözler önüne sererken, İstanbullulara yaklaşan tehlike konusunda uyarı niteliği taşıyor.

Öte yandan, en dolu baraj yüzde 50,21 ile Elmalı Barajı olurken, en az doluluk oranına sahip yüzde 1,76 ile Kazandere Barajı oldu.

İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında doluluk oranları şu şekilde:

Ömerli yüzde 18,53

Darlık yüzde 42,4

Elmalı yüzde 50,21

Terkos yüzde 34,18

Alibey yüzde 15,96

Büyükçekmece yüzde 32,02

Sazlıdere yüzde 30,16

Istrancalar yüzde 21,73

Kazandere yüzde 1,76

Pabuçdere yüzde 14,87. - İSTANBUL