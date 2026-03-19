İstanbul'da "zimem defteri" geleneğiyle 73,5 milyon TL borç kapatıldı

Güncelleme:
İstanbul Valiliği'nin öncülüğünde yapılan çalışma ile Ramazan ayı boyunca 32 bin 345 ailenin mahalle bakkallarındaki veresiye borçları toplam 73 milyon 500 bin TL tutarında kapatıldı. Bu sayede yardımlaşma ve dayanışma kültürü yaşatıldı.

İstanbul Valiliği koordinasyonunda, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin katkılarıyla Ramazan ayı boyunca mahalle bakkallarındaki veresiye borçları kapatıldı. Zimem defteri geleneği kapsamında 2 bin 150 mahalle bakkalında toplam 32 bin 345 ailenin borcu ödenirken, toplamda 73 milyon 500 bin TL'lik borç kapatıldı.

Osmanlı dönemine dayanan zimem defteri geleneğinde, hayırseverler mahalle bakkallarına giderek ihtiyaç sahiplerinin borçlarını kim olduklarını bilmeden kapatıyor. Yüzyıllardır sürdürülen bu gelenek, Ramazan ayında yeniden canlandırılarak yardımlaşma ve dayanışma kültürünün yaşatıldı.

Vali Gül bakkal ziyaretinde bulundu

Uygulama kapsamında İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir mahalle bakkalını ziyaret eden Davut Gül, zimem defterindeki borçları bizzat kapattı. Vali Gül, yapılan çalışmanın hem yardımlaşma kültürünü yaşattığını hem de ihtiyaç sahiplerine doğrudan destek sağladığını belirterek, "İstanbul Valiliği'nin koordinasyonunda kaymakamlarımız, hayırseverlerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte hemşehrilerimizin bakkallara olan borçlarını ödemeye gayret ediyoruz. Ramazan yardımlaşma ve paylaşma demek. Bayrama girerken vatandaşlarımızı borçsuz bir şekilde bayrama kavuşturmak istiyoruz" dedi.

Yardımların şeffaf şekilde yapıldığını vurgulayan Gül, "Muhtarlarımız, kaymakamlarımız ve sosyal hizmet uzmanlarımızla birlikte borçlar tespit edilerek tutanak karşılığında ödeniyor. Böylece hem hayır sahiplerinin emanetlerini doğru şekilde yerine ulaştırıyoruz hem de zimem defteri geleneğini yaşatıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Beklemiyordum, çok şaşırdım"

Bakkal esnafı Ferdi Sungur yaşadığı şaşkınlığı dile getirerek, "Sabah geldiler, hesapları topladık ve miktarları belirledik. Hepsinin ödeneceğini söylediler. Böyle bir şey beklemiyordum, görünce çok şaşırdım. Sosyal medyada görüyorduk ama buraya geleceklerini düşünmemiştim. Toplamda 151 bin liralık borç vardı, hepsi kapatıldı. Vesile olan herkese teşekkür ederim, Allah razı olsun" dedi.

İstanbul genelinde yürütülen çalışma ile binlerce dar gelirli ailenin borç yükü hafifletilirken, Ramazan ayının dayanışma ruhu da bir kez daha yaşatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
