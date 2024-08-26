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İstanbul'da yarın sağanak yağış uyarısı

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İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olacak sağanak yağış için uyarıda bulundu. Yağışların sebep olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olacak sağanak yağış için uyarıda bulundu. AKOM, yağışların sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, kısa süreli yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını çağrısında bulundu.

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olacak sağanak yağış için uyarıda bulundu. AKOM'un açıklamasında, "Salı günü sabah 07.00'den itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurun etkili olacağı tahmin edilmektedir. Öğle saatlerine kadar (12.00) devam etmesi beklenen yağışların, İstanbul'un kuzey ilçeleri ve Boğaz çevresinde kuvvetli şekilde (15-30 kg/m) etkili olabileceği tahmin edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

AKOM, "tedbirli olunmalı" dedi

AKOM, yağışların sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, kısa süreli yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını çağrısında da bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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