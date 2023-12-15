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İstanbul'da Yanmayan Sokak Lambaları Vatandaşları Korkutuyor

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İstanbul'un bazı yerlerinde yanmayan sokak lambaları vatandaşları artan hırsızlık olayları sebebiyle korkuturken BEDAŞ'ın yapılan ihbarları dikkate almaması ise isyan ettirdi. Mahalle sakinleri uzun süredir karanlıkta kalan sokaklarda güvenlik sorunu yaşadıklarını belirtiyor.

İstanbul'un bazı yerlerinde yanmayan sokak lambaları vatandaşları artan hırsızlık olayları sebebiyle korkuturken BEDAŞ'ın yapılan ihbarları dikkate almaması ise isyan ettirdi.

İddiaya göre, İstanbul'da bulunan bazı yerlerin aydınlatma direklerinin lambaları uzun süredir yanmıyor. Vatandaşlar karanlık sokaklarda yürümekte korkarken Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi'nde bulunan bir aydınlatma direğinin de eğrilmesi tedirgin etmeye başladı. Mahalle sakinleri iddiaya göre, sokak aydınlatmalarından sorumlu olan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) sürekli arayıp ihbarda bulunduklarını ve kimsenin ilgilenmediğini belirtti.

"Dört aydır mahalle karanlık"

Mahalle sakini Engin Asker, "Dört aydır mahalle karanlıkta söyledik. Haberde verdik. Gelmediler ilgilenmediler. Mahalle karanlıkta olduğu için hırsızlık problemleri de olmaya başladı. Buna bir çözüm bulsunlar. Direkte yıkılmak üzere İstanbul'da sanki dağ başında yaşıyor gibiyiz. Mahallemizdeki üç tane direğin ışıkları dört aydır yanmıyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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