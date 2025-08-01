İstanbul'da Türkiye-İtalya ve Libya arasında üçlü zirve

İstanbul'da Türkiye-İtalya ve Libya arasında üçlü zirve
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ve Libya Başbakanı Dibeybe'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ve Libya Başbakanı Dibeybe'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul ediyor. Dolmabahçe'deki Türkiye-İtalya ve Libya zirvesi sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile Dolmabahçe Çalışama Ofisi'nde görüşmeye başladı. Dolmabahçe'deki Türkiye-İtalya ve Libya zirvesinde Akdeniz'deki enerji başta olmak üzere, Filistin'de yaşananlar ve düzensiz göçle mücadele konularının görüşülmesi bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı

Özel jetle Bodrum'a geldi, harcadığı para inanılmaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.