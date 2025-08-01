İstanbul'da Türkiye-İtalya ve Libya arasında üçlü zirve
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ve Libya Başbakanı Dibeybe'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ve Libya Başbakanı Dibeybe'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul ediyor. Dolmabahçe'deki Türkiye-İtalya ve Libya zirvesi sürüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile Dolmabahçe Çalışama Ofisi'nde görüşmeye başladı. Dolmabahçe'deki Türkiye-İtalya ve Libya zirvesinde Akdeniz'deki enerji başta olmak üzere, Filistin'de yaşananlar ve düzensiz göçle mücadele konularının görüşülmesi bekleniyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel